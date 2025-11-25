Подмосковные школьники вошли в число победителей технологической олимпиады Junior

Более 1,2 тыс. учеников 5-7 классов из 66 регионов России, включая 120 школьников Подмосковья, стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), которая входит в Президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В 2025 году участниками олимпиады стали почти 24 тыс. школьников из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин уточнил, что они соревновались по семи передовым технологическим сферам — в области робототехники, искусственного интеллекта, космоса, киберфизики и не только. Юниоры проектировали конвейер для производства космических аппаратов, создавали виртуальную инженерную модель солнечной энергостанции и многое другое.

Мероприятие является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Минобразования РФ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Поддержку оказывают Движение Первых, Агентство стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».

