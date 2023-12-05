Подмосковный Главгосстройнадзор представит испытательную лабораторию на форуме для студентов

Главгосстройнадзор Подмосковья примет участие в форуме «Молодой специалист — строитель будущего!», который состоится на базе центра «Патриот» в городском округе Одинцово.

В рамках мероприятия сотрудники ведомства расскажут об особенностях работы инспекторов и о возможностях прохождения практики в ведомстве для студентов.

Помимо этого, эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» представят испытательную лабораторию. Это оборудование используется для оценки фактических характеристик стройматериалов и проводимых строительно-монтажных работ.

В ходе форума также будут организованы круглые столы, мастер-классы, экскурсии, профориентационные игры, ярмарка вакансий.