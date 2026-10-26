Пять ошибок родителей, из-за которых ребенок вырастает тревожным: психолог Наумова назвала главные

Психолог Наталья Наумова рассказала интернет-изданию « Абзац » о пяти деструктивных родительских ошибках, которые закладывают фундамент для хронической тревожности и детской психосоматики. По её словам, крайности в воспитании лишают человека веры в свои силы.

Первая ошибка — любовь только за достижения и идеальные оценки, из-за чего формируется страх ошибки. Вторая — тотальная гиперопека, когда за ребёнка делают поделки и моют пол, вследствие чего он чувствует себя никчёмным. Третья — полное безразличие. Четвёртый триггер — запрет на чувства и удержание обид внутри, что может провоцировать аллергический зуд и головные боли. Пятая ошибка — раздувание катастрофы из пустяков.

По словам психолога, чтобы исправить ситуацию, взрослым нужно пересмотреть устоявшиеся поведенческие паттерны и заменить приказной тон на уважение детских границ. Вместо завышенных требований важно дать ребёнку безусловную любовь просто за то, что он есть. Вместо опеки следует поощрять самостоятельность и инициативу. Вместо запретов на эмоции — признать право на грусть или страх. Катастрофы стоит заменить спокойным решением проблемы, а хаотичную смену запретов под настроение — предсказуемой системой правил. Таким образом, по мнению Наумовой, ключ к исправлению — последовательность, уважение и безусловное принятие.