Политолог Егор Холмогоров предложил смягчить один из ключевых бюрократических барьеров для репатриантов. В эфире радио Sputnik он выступил с идеей отменить обязательное тестирование по русскому языку для этнических русских, желающих вернуться на историческую родину.

В качестве примера он привел опыт Германии, где этнические немцы из других стран имеют право на гражданство без предварительного экзамена по языку, хотя его изучение становится их обязательством уже после переезда.

По мнению Холмогорова, главным и достаточным критерием для программы переселения должно быть именно происхождение, а не формальные тесты. Такой подход, по его словам, не только упростит процедуру, но и отразит глубинную суть процесса — для этнического русского, оказавшегося за пределами России, ее границы являются единственным по-настоящему своим домом на планете.

Он отметил, что суть предложения сводится к гуманизации миграционной политики, где доверие и историческая связь ставятся выше административных проверок. Это могло бы не только ускорить интеграцию соотечественников, но и послать четкий символический сигнал: Россия открыта для своих, признавая их право на возвращение по праву крови, а не только по праву грамматики.

