Русская семья из Латвии столкнулась с отказом в зачислении дочери в школу в России

В России было отказано в зачислении в школу девочке, чья семья недавно переехала из Латвии. Об этом инциденте сообщает информационное агентство «Регнум».

Семья вернулась на историческую родину в 2025 году, предварительно оформив вид на жительство. Несмотря на переезд, русский язык остается для них основным языком бытового общения. Именно с языковым барьером были связаны первые трудности девочки в латвийской школе, где она, по словам матери, «не понимала учителей».

Однако на новом месте семью ожидала новая проблема. Поданное заявление о зачислении ребенка во второй класс несколько раз отклонялось. Девочку пытались подготовить, устроив на дополнительные занятия, но, по версии школьной комиссии, она не справилась с вступительными тестовыми заданиями.

Мать ребенка не согласна с таким решением и открыто выражает свое возмущение.

«Что такого должен знать восьмилетний ребенок?» — задается она вопросом.

Женщина также указывает на психологическую сторону проблемы: из-за невозможности пойти в школу ее дочь «испытывает недостаток общения».

