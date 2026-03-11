Практический урок патриотизма провели в гимназии №6 подмосковного Красноармейска

В гимназии №6 города Красноармейск действует пункт плетения маскировочных сетей, который объединил около тридцати добровольцев. Среди них не только педагоги и местные жители, но и учащиеся шестого класса.

Старшеклассники взяли шефство над младшими товарищами, обучая их тонкостям работы и помогая в процессе. В свободное от учебы время ребята вместе со взрослым наставником создают сети, которые затем отправляются в зону специальной военной операции.

В понедельник 10 марта пункт посетили депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев, депутат Мособлдумы Александр Легков, а также уполномоченный главы округа Ольга Алексеева. Гости пообщались с волонтерами и школьниками, узнали, как организован процесс, и поблагодарили всех за труд.

За время существования пункта его участники изготовили уже 50 маскировочных сетей. Каждое такое изделие — результат долгих часов кропотливой работы и искреннего желания поддержать бойцов. Помимо практической помощи, с детьми регулярно проводят беседы о патриотизме, важности взаимовыручки и значении их вклада в общее дело.

Депутаты отметили, что подобные инициативы не только объединяют людей разных поколений, но и воспитывают в молодежи ответственность, сострадание и любовь к Родине. Визит завершился словами благодарности в адрес педагогов, волонтеров и юных помощников за их усердие и душевное участие.