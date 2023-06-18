Правительство учредило стипендию имени академика Валиева

С 1 сентября студенты-очники и аспиранты смогут претендовать на получение стипендии имени Камиля Валиева, заявили в правительстве.

Именную стипендию по 55 тысяч рублей выделят 50 студентам, а 30 аспирантов получат дополнительное пособие по 75 тысяч рублей.

Кандидатов будут выдвигать ученые советы вузов, а решение о стипендиатах примет Минобрнауки.

Камиля Валиева называют «отцом» российской микроэлектроники. Он был создателем и первым директором НИИ молекулярной электроники и завода «Микрон». Позже занимался разработкой теоретических основ для производства квантовых компьютеров.