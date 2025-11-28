Представители Подмосковья вошли в число победителей трека «Культура» проекта «Флагманы образования»

Два представителя Подмосковья – учитель начальных классов Образовательного центра «Лидер» поселка Нахабино Светлана Смирнова и учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №3 города Озеры городского округа Коломна Вера Филиппова вошли в число победителей трека «Культура» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», торжественная церемония награждения победителей прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности победу одержали 40 педагогов и управленцев из 27 регионов России. Всего на трек «Культура» подали более 15 тыс. заявок из всех регионов России и города Байконур, участникам предстояло пройти тестирование и интервью с командой проекта.

«Искусство и традиции объединяют поколения, формируют вкус, мировоззрение и уважение к наследию Родины. Когда учитель сам чувствует их живую энергию, он способен передать это своим ученикам – именно так формируется общество, умеющее понимать и ценить красоту, смысл и историю своей страны», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победителей ждет итоговое очное мероприятие. Оно будет состоять из культурно-просветительской программы и проектной работы. Их ждут лекция вице-президента Российской академии образования, академика РАО Виктора Басюка, «Диалоги о культуре» с участием и. о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрия Сидорова и не только. Они получат удостоверение о повышении квалификации, а также возможность стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и участвовать в мероприятиях федерального и международного уровня.

Проект «Флагманы образования» реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.