Представительница Подмосковья вошла в число призеров проекта «СпортТрек»

Жительница Московской области Анна Морозова вошла в число призеров второго сезона проекта «СпортТрек» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», итоги подвели в Москве на Волейбольной арене «Динамо» — на торжественной церемонии наградили 16 победителей и призеров проекта из 15 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В общей сложности участниками второго сезона стали более 50 тыс. россиян, основным направлением стал конкурс для тренеров. Итоговое мероприятие проекта прошло в формате баскетбольного гала‑матча, в котором приняли участие финалисты конкурса «Профи среди любителей» в направлении «Баскетболисты-любители» и приглашенные профессиональные баскетболисты.

«Проект «СпортТрек» уже стал точкой притяжения для активных людей, и для нас большая честь помогать им развиваться, учиться и побеждать. У проекта измеримый результат, который отвечает на задачу по вовлечении 70% россиян в систематическое занятие спортом, поставленную президентом [России Владимиром Путиным]», – прокомментировал директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Инструктор-методист по физической культуре МБУ ФСО «Центр» из Воскресенска Анна Морозова заняла второе место в конкурсе «Профи среди любителей» в номинации «Организаторы спортивных мероприятий» проекта «СпортТрек».

«СпортТрек» — это уникальный проект, который объединяет людей из разных городов России, с разными интересами. Это уникальная возможность познакомиться с единомышленниками и обменяться с ними опытом», – прокомментировала призер.

По итогам конкурса сильнейшие игроки и менеджеры смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, организаторы мероприятий — предложить собственную концепцию спортивного события в рамках проекта. Кроме того, участники получили доступ к другим трекам проекта. Его реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.