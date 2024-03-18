Преподаватель Асейкина перечислила признаки репетиторов-аферистов и лжепреподавателей

Выбор репетитора является задачей повышенной сложности, поскольку в данном случае важен не только профессионализм, а также и человеческие качества, умение донести информацию, заинтересованность в итоге, организованное с комфортом рабочее место, проверенная программа, результаты учеников. Преподаватель Александра Асейкина рассказала, на что нужно обратить внимание. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего должно напрячь сокрытие своих настоящих данных, фамилия, которую хотят оставить в тайне, а также отсутствие адреса, шпионские методы попадания на занятия, большое число разноплановых предметов в объявлении, которым предлагает обучить один человек.

Эксперт добавила, что сомнение в профессионализме вызывают громкие слоганы без конкретики, нереальная статистика, определенные человеческие качества, вроде неумения научить при раздутом самомнении, неуважения к личности ученика, регулярный негативный фон от преподавателя, занятия ровно по времени.