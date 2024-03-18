Преподаватель Асейкина перечислила признаки репетиторов-аферистов и лжепреподавателей
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Выбор репетитора является задачей повышенной сложности, поскольку в данном случае важен не только профессионализм, а также и человеческие качества, умение донести информацию, заинтересованность в итоге, организованное с комфортом рабочее место, проверенная программа, результаты учеников. Преподаватель Александра Асейкина рассказала, на что нужно обратить внимание. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, прежде всего должно напрячь сокрытие своих настоящих данных, фамилия, которую хотят оставить в тайне, а также отсутствие адреса, шпионские методы попадания на занятия, большое число разноплановых предметов в объявлении, которым предлагает обучить один человек.
Эксперт добавила, что сомнение в профессионализме вызывают громкие слоганы без конкретики, нереальная статистика, определенные человеческие качества, вроде неумения научить при раздутом самомнении, неуважения к личности ученика, регулярный негативный фон от преподавателя, занятия ровно по времени.