Преподаватель из подмосковного Королева вошла в тройку лучших учителей региона

Учитель русского языка и литературы Лицея научно-инженерного профиляЕлена Шароухова в этом учебном году подготовила шестерых стобалльников.

Преподаватель из Королева, таким образом, вошла в первую тройку лучших педагогов области, сообщает региональное Министерство образования. Трудовой стаж Елены Шароухова насчитывает уже более 25 лет. Ее хорошо знают в городе, многочисленные ученики поздравляют с праздниками, коллеги обращаются за советом.

В лицей учитель пришел два года назад, и уже скоро учебное заведение выиграло несколько призов на различных олимпиадах. Ее воспитанники не только отлично усваивают материал, но и проявляют творческую инициативу, например, начинают писать стихи.

Ранее сообщалось, что в Звенигородском лесничестве ведется активная работа по созданию санитарно-оздоровительных зон.