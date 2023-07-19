В Звенигородском лесничестве делают отвод лесосек

Бригады учреждения «Мособллес» отводят лесосеки сразу на 15 участках — на площади 300 гектаров. Работы очень много. В последнее время непогода наносит лесу серьезный урон, создается много непроходимых мест из-за падения деревьев и веток. Специалисты очерчивают границы будущей рубки, определяют количество поврежденных деревьев.

Особое внимание уделяется лесным массивам, которые находятся вблизи жилья и дорог.

Ранее сообщалось, что благоустройство исторического центра Каширы помогло малому бизнесу.