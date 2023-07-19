В Звенигородском лесничестве делают отвод лесосек
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Звенигородском лесничестве ведется активная работа по созданию санитарно-оздоровительных зон.
Бригады учреждения «Мособллес» отводят лесосеки сразу на 15 участках — на площади 300 гектаров. Работы очень много. В последнее время непогода наносит лесу серьезный урон, создается много непроходимых мест из-за падения деревьев и веток. Специалисты очерчивают границы будущей рубки, определяют количество поврежденных деревьев.
Особое внимание уделяется лесным массивам, которые находятся вблизи жилья и дорог.
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