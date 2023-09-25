При приеме в российские вузы не понадобятся бумажные документы

Минобрнауки предложило отказаться от обязательного предоставления бумажных оригиналов документов при поступлении в вуз со следующего учебного года, сообщается на сайте министерства.

Абитуриентам будет достаточно иметь электронное подтверждение в «Госуслугах» или государственных информационных системах.

Такая мера должна облегчить поступление в вузы иногородним.

Еще одно нововведение, которое министерство планирует запустить со следующего года, – ежечасное обновление конкурсных списков. Поскольку поступающий может подать заявления в пять разных вузов, это позволит ему отслеживать свой рейтинг в каждом из них.