Профориентация в действии: школьники Пушкино познакомились с работой врачей скорой помощи
Фото: [МБОУ «Образовательный комплекс № 1» города Пушкино]
В Пушкино школьники узнали о профессии врача скорой помощи. В МБОУ «Образовательный комплекс №1» сотрудники подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи рассказали ребятам о своей работе, показали оборудование и поделились реальными случаями из практики.
Мероприятие стало частью профориентационного проекта, направленного на знакомство с медициной.
Ученики смогли задать вопросы специалистам и ближе познакомиться с одной из самых ответственных профессий, которая ежедневно спасает жизни.