Профориентация в действии: школьники Пушкино познакомились с работой врачей скорой помощи

В Пушкино школьники узнали о профессии врача скорой помощи. В МБОУ «Образовательный комплекс №1» сотрудники подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи рассказали ребятам о своей работе, показали оборудование и поделились реальными случаями из практики.