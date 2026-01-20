Программа «Земский учитель» доказала свою эффективность в Рязанской области

Федеральная программа «Земский учитель», инициированная президентом, в 2025 году принесла реальные плоды в Рязанской области. Благодаря ей сразу пять новых педагогов приступили к работе в сельских школах пяти разных округов региона, полностью закрыв запланированные на этот год вакансии. Об этом сообщает издание 7info.

Суть программы в том, чтобы предложить учителям, готовым переехать в малые города и села, весомую материальную поддержку. Каждый участник получает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, которую можно направить, например, на решение жилищного вопроса. Это не просто зарплатная надбавка, а инвестиция в обустройство жизни на новом месте, что делает переезд более осознанным и комфортным.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, программа оказалась крайне востребованной по всей стране — в 2025 году были заполнены все 599 вакансий в 79 регионах РФ. Это говорит о том, что, несмотря на сложности работы на селе, многие квалифицированные специалисты готовы приносить свои знания в глубинку, если им предоставить достойные стартовые условия.

Ранее сообщалось, что еще 11 педагогов начали работать в Подмосковье в рамках программы «Земский учитель».