Психолог Алексеева перечислила лучшие варианты отвлечь детей от гаджетов на каникулах
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
По словам психолога Маргариты Алексеевой, детей на каникулах не следует оставлять полностью один на один с гаджетами, а стоит занять походами в музей, театры или отправиться с ними в путешествие. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что также можно посетить в зоопарк, выставку либо записать в спортивный или технический кружок.
По мнению специалиста, в качестве путешествия можно выбрать соседний город.
Она уточнила, что при условии наличия занятий в кружках отвлечению от гаджетов поспособствует усиленный режим тренировок и занятий.