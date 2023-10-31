Психолог Алексеева перечислила лучшие варианты отвлечь детей от гаджетов на каникулах

По словам психолога Маргариты Алексеевой, детей на каникулах не следует оставлять полностью один на один с гаджетами, а стоит занять походами в музей, театры или отправиться с ними в путешествие. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что также можно посетить в зоопарк, выставку либо записать в спортивный или технический кружок.

По мнению специалиста, в качестве путешествия можно выбрать соседний город.

Она уточнила, что при условии наличия занятий в кружках отвлечению от гаджетов поспособствует усиленный режим тренировок и занятий.