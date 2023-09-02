Психолог Екушевская перечислила вызывающие ненависть к школе у ребенка фразы родителей

От родителей во многом зависит то, с каким настроением ребенок идет в первый класс. Психолог Анастасия Екушевская перечислила фразы, которые нельзя говорить будущему школьнику. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, то, что в школе будет трудно, вселяют в детей ощущения страха, тревоги и беспомощности. В этом случае, напротив, следует рассказать о том, что в школе интересно.

Специалист добавила, что если ребенок видит, что в него не верят, то и сам в себя верить перестает, поэтому никогда не следует говорить ему, что он не сможет.

По ее мнению, то, что ничего не пригодилось взрослым из школьной жизни, может спровоцировать реакцию на то, что тратить время на школу бессмысленно. Кроме того, то, что ему в школе никто не станет помогать, создаст ощущение у малыша, что к нему будет жестокое отношение.

Психолог подчеркнула, что сравнение ребенка с другими в негативном смысле также обесценивает его.