Психолог Идзяковский пояснил независимость успеха в жизни от максимального балла на ЕГЭ

Школьные выпускники в России стремятся добиться максимального балла на ЕГЭ. По словам психолога Евгения Идзяковского, несмотря на то что это результат на зависть, он не дает гарантий успеха в жизни. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что в данном случае оцениваются знания только по конкретным предметам, а в жизни имеется много иных важных для успеха знаний и качеств. Так, немаловажно наличие таких качеств, как навыки коммуникации, лидерства, адаптивности, творческого мышления и межличностных отношений, которые в процессе экзаменов вовсе не отражаются.

Специалист отметил, что также жизненный успех во многом зависит от настойчивости, решительности и целеустремленности.

По мнению психолога, многие выпускники школ, обладающие высокими баллами ЕГЭ, нередко выбирают сферу деятельности, где эти знания не являются главными. Кроме того, чрезвычайно важны социальный и экономический контексты.