Психолог Ивкова перечислила методы решения проблемы нежелания ребенка идти в школу

Ребенок может не желать идти в первый класс, если боится не оправдать ожиданий родителей или психологически не готов. Психолог Кристина Ивкова назвала способы преодоления этого детского страха. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, также причинами нежелания посещать школу ребенком может стать передача эмоций родителей и неготовность к учебному процессу.

Специалист отметила, что важно дать оценку психологической готовности ребенка к школе.

По ее словам, период адаптации к школе может занять от четырех недель до девяти месяцев. В это время родителям следует мягко направлять и поддерживать ребенка.