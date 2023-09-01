Психолог Ивкова перечислила методы решения проблемы нежелания ребенка идти в школу
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Ребенок может не желать идти в первый класс, если боится не оправдать ожиданий родителей или психологически не готов. Психолог Кристина Ивкова назвала способы преодоления этого детского страха. Об этом сообщает Life.ru.
По ее мнению, также причинами нежелания посещать школу ребенком может стать передача эмоций родителей и неготовность к учебному процессу.
Специалист отметила, что важно дать оценку психологической готовности ребенка к школе.
По ее словам, период адаптации к школе может занять от четырех недель до девяти месяцев. В это время родителям следует мягко направлять и поддерживать ребенка.