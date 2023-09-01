Психолог Кузьмина назвала способы помочь ребенку смириться со школьной формой
Фото: [©Максим Богодвид/РИА Новости]
По словам психолога Алевтины Кузьминой, родителям следует способствовать тому, чтобы у ребенка при поступлении в первый класс начало меняться отношение к самому себе. Ему необходимо внушить, что школьная форма является символом и атрибутом перехода на новом этапе роста ребенка. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что школьная форма в первую очередь помогает социализации и формированию внутришкольной культуры ребенка, умению принимать социальные правила.
По мнению специалиста, форма способствует сглаживанию проблемы социального неравенства.
Она добавила, что при ношении школьной формы сглаживается и отсутствие вкуса у родителей.