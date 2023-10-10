Психолог Макарова объяснила причины нежелания детей учиться

Учебный год только начался, но отдельные школьники уже начали жаловаться на усталость. Психолог Кира Макарова объяснила, почему дети устают от учебы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, школьникам реально бывает сложно во время учебного процесса из-за раннего начала или интенсивности.

Специалист отметила, что половину дня ребенок проводит в школе, где ему приходится концентрировать внимание и выполнять непростые для него задания. Помимо этого, приходится дома выполнять домашние задания.

По ее словам, необходимо ребенку иметь время для отдыха, хвалить его за успехи.