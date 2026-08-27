Психолог предупредила: запрет телефонов в школах вызовет бунт, если учителя не откажутся от гаджетов на уроках

Семейный психолог Анастасия Кардиакос предупредила, что школьники могут встретить запрет на телефоны протестом. В беседе с « Радио 1 » она подчеркнула: особенно важно, чтобы сами учителя соблюдали установленные правила.

По словам специалиста, если педагог на уроке будет пользоваться телефоном, а дети останутся без гаджетов, бунт неизбежен. Ограничения должны восприниматься школьниками как справедливые, а не как принудительные. Чтобы переход был мягче, психолог предложила разрешать телефоны на творческих занятиях, когда они используются как камера, словарь или секундомер. При этом единый запрет способен снизить чрезмерную значимость гаджетов в глазах подростков.