Рыба или конфеты: детский врач раскрыла, что скрывается за пищевым поведением подростков

На Восточном экономическом форуме прозвучал неожиданный и крайне важный сигнал для всей системы школьного питания в России. Академик РАН, главный внештатный детский специалист Минздрава Лейла Намазова-Баранова заявила, что главная проблема в рационе российских подростков — вовсе не любовь к сладостям, а хронический дефицит белка, и в первую очередь — рыбного. Об этом сообщает NEWS.ru .

По ее словам, именно эта скрытая нехватка является физиологической основой навязчивого желания детей есть сахаросодержащие продукты: организм, недополучая строительный материал, пытается восполнить энергию быстрыми углеводами, что создает порочный круг.

Раскрывая суть проблемы, педиатр пояснила, что мясной и рыбный белок — это принципиально разные вещества. Рыба содержит уникальные аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и микроэлементы (йод, фосфор, селен), которых нет в курице или говядине. Для растущего организма, особенно в периоды активного роста и формирования нервной системы, эти компоненты критически важны. Однако, несмотря на то что Дальний Восток является одним из богатейших рыбопромысловых регионов мира, этот колоссальный ресурс до сих пор используется не в полной мере для покрытия внутреннего спроса, особенно в сегменте детского питания. Рыба зачастую уходит на экспорт, а российские дети получают ее недостаточно.

Последствия этого дефицита могут быть долгосрочными: снижение когнитивных способностей, ослабление иммунитета, проблемы с ростом и развитием. Именно поэтому Намазова-Баранова назвала крайне своевременной инициативу по созданию на Дальнем Востоке опорного центра, который мог бы обеспечить качественной рыбной продукцией всю страну, в первую очередь — детские сады, школы и больницы. Это не просто модный тренд, а насущная задача на ближайшие годы, которая требует государственного подхода и координации между регионами.

По ее мнению, чтобы дети перестали просить конфеты, нужно дать им рыбу. И проблема здесь не в воспитании, а в системном перекосе продовольственной политики. Переориентация дальневосточных уловов на внутренний рынок и создание инфраструктуры для переработки — это инвестиция в здоровье нации, которая окупится сторицей.

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