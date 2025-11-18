«Путь навыков»: юные коломенцы познакомились с современными профессиями

В Коломне во Дворце культуры прошёл фестиваль профессий «Путь навыков». В мероприятии приняли участие более 800 школьников восьмых и девятых классов из города и ближайших муниципалитетов.

Фестиваль стал для ребят уникальной возможностью познакомиться с современными и востребованными специальностями. На площадках работали более двадцати тематических направлений. Школьники попробовали себя в программировании, управлении станками нового поколения, в сварочном производстве и сборке моделей, а также побывали в кулинарной лаборатории и даже попробовали себя в роли железнодорожников.

Особое внимание уделялось практическим занятиям: участники не просто слушали, а самостоятельно выполняли различные задания, чтобы на собственном опыте понять, какая профессия им ближе. Многие ребята отметили, что фестиваль помог им определиться с выбором будущей специальности.

Еще одной важной частью фестиваля стало участие ведущих колледжей и техникумов Коломенского городского округа и соседних муниципалитетов. Представители учебных заведений рассказали о своих образовательных программах и познакомили школьников с перспективами развития в выбранных сферах.