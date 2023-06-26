Путин: любые попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал

Вечером в понедельник, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в эфире Первого канала. Глава государства поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм.

«Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», - заявил Путин.

Также президент заверил, что с самого начала военного мятежа были предприняты незамедлительные действия для ликвидации возникшей угрозы и обеспечения безопасности граждан. По словам Путина, организаторы минувших событий осознавали, что идут на преступные действия и способствуют расколу страны.

«Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», - сказал глава государства.

При этом президент отметил, что организаторы таким образом предали не только страну, но и тех, кого втянули в преступные действия. Именно такого исхода, как братоубийство, раскола и междоусобицы добивались враги страны, заявил Путин.

«Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались»

Президент отметил, что большинство бойцов ЧВК «Вагнер» - это истинные патриоты, доказавшие свою преданность Родине. По поручения главы России, с самого начала мятежа предпринимались шаги, которые помогли избежать больших потерь. Путин поблагодарил бойцов, принявших решение выйти из мятежа.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию» - сказал Путин.

Напомним, что 24 июня Путин обращался к гражданам России с комментарием о попытке вооруженного мятежа. Тогда президент назвал происходящее предательством Родины.