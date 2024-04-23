Расписание кружков теперь доступно в системе «Моя школа»
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Родители подмосковных школьников теперь могут ознакомиться с расписанием дополнительных занятий своих детей в системе «Моя школа». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Таким образом, информация в системе теперь отображается по трем категориям: основные уроки, внеурочная деятельность и дополнительные занятия.
Расписание секций представлено в разделе «Другие мероприятия» — сразу после основных уроков. В блоке указано название кружка и время его посещения ребенком.
«Мы работаем над тем, чтобы система «Моя Школа» становилась удобнее для детей, родителей и педагогов», — отметил первый зампред областного правительства Илья Бронштейн.