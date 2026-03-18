Рассказы писателя из Шатуры включили в школьные хрестоматии в Китае

Произведения российского писателя Олега Трушина из Шатуры включили в хрестоматии для внеклассного чтения в Китае, сообщает администрация муниципалитета.

В марте 2026 года писатель побывал в КНР в составе делегации российских авторов из Москвы и Владивостока. Творческие встречи с участием Трушина прошли в Тяньцзиньском и Даляньском университетах иностранных языков в рамках IV фестиваля «Литература Тихоокеанской России» — «Литературные мосты. Навстречу друг к другу».

Организаторами мероприятия выступили Приморское отделение Союза журналистов России, фонд «Русский мир», Азиатско‑Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) и Фонд развития социальных инициатив при поддержке китайской стороны.

Книги Олега Трушина, затрагивающие темы человеческих ценностей, нравственности и культурных традиций, нашли отклик у китайских читателей. Его произведения перевели на китайский язык и выпустили в государственном издательстве Пекина. В стране издан трехтомник автора, а его рассказы вошли в хрестоматии.

Учитывая, что китайский книжный рынок строго регулируется государством и допускает лишь высокохудожественную и высоконравственную литературу, это подтверждает высокий уровень творчества писателя.