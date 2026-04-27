Подмосковные гребцы поставили уникальный рекорд в Москворецком марафоне

Спортсмены подмосковного клуба «ЗвенСплав» вписали свои имена в историю мирового гребного спорта, совершив то, что ранее считалось практически невозможным. Экипаж успешно преодолел сверхмарафонскую дистанцию в 102 километра на традиционной азиатской лодке класса «Дракон» в рамках 7-го Москворецкого гребного марафона. Маршрут пролегал по извилистому руслу Москвы-реки от Можайска до финишной черты в Звенигороде, передает портал REGIONS .

Как рассказала капитан команды Галина Котская, лодки класса «Дракон» — это массивные 12,5-метровые суда весом около 200 килограммов, которые исторически предназначены исключительно для коротких спринтерских дистанций до двух километров. Однако звенигородцы осознанно пошли против стереотипов и поставили перед собой принципиально иную цель. По ее словам, на первый план в этом испытании вышла не мгновенная мощь, а колоссальная выносливость, грамотное распределение сил и железная воля всего экипажа.

Появление десятиместного «Дракона» среди сотен байдарок, сап-бордов и каноэ произвело настоящую сенсацию на старте марафона. Слаженная работа гребцов и рулевого позволила тяжелому судну не просто пройти маршрут, а установить рекорд. Галина Котская с гордостью отметила, что команде не удалось найти подтверждений тому, что кто-либо в мире прежде преодолевал такую дистанцию на подобном судне, поэтому данное достижение стало уникальным событием не только для России, но и для всего международного спортивного сообщества. Эксперты уже назвали этот заплыв открытием новой страницы, демонстрирующим невероятный потенциал традиционных лодок в экстремальных условиях.