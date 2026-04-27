Акробатическая парковка: в Балашихе электросамокат подвесили к потолку подземного паркинга

Очередной акт борьбы с кикшерингом в Подмосковье приобрел неожиданный масштаб. В одном из торговых центров Балашихи арендованный транспорт закрепили на водопроводной трубе под самым потолком, превратив его в опасную «инсталляцию», пишет REGIONS .

Тщательно спланированный перформанс

Жители Балашихи делятся кадрами необычной находки в подземном паркинге местного ТЦ. Неизвестные умудрились закрепить тяжелый электросамокат на коммуникациях прямо под потолком. Как отмечают очевидцы в телеграм-канале «Балашиха Life», забросить устройство так высоко вручную невозможно — злоумышленникам, скорее всего, потребовалась стремянка или лестница.

Такая «высотная парковка» — не просто хулиганство, а реальная угроза. Многокилограммовый аппарат, висящий над головами прохожих и крышами припаркованных авто, может в любой момент сорваться вниз. Администрация торгового центра уже поставлена в известность, а свидетели планируют обратиться в полицию.

Радикальный протест и его последствия

Этот инцидент стал очередным эпизодом в затяжной войне между противниками электросамокатов и сервисами проката. Ранее технику в Балашихе уже находили:

на дне водоемов;

в мусорных контейнерах;

на крышах жилых построек.

Горожане оправдывают такие действия хаотичной парковкой самокатов на тротуарах и лихой ездой пользователей, однако юристы напоминают: самосуд над техникой наказуем.

Мнение юриста: от штрафа до уголовного дела

Юрист Гульназ Измайлова пояснила, что подобные действия классифицируются как умышленное повреждение чужого имущества. Согласно статье 7.17 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф. Если же в ходе «эвакуации» на потолок самокат будет серьезно поврежден или выведен из строя, ответственность может перерасти в уголовную. Эксперты подчеркивают: единственный законный способ решить проблему кикшеринга — это строгое соблюдение ПДД и взаимное уважение, а не создание новых опасных ситуаций на парковках.