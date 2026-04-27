«Не спастись даже на Марсе»: ученый РАН разбил мечту Илона Маска о переселении человечества
Ученый назвал колонизацию Марса невозможной при текущих технологиях
Главный научный сотрудник, руководитель научного направления «Космическая биология» Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев заявил: сегодня технологии не позволяют создать на Красной планете полностью автономную базу. Иными словами, спасаться от земной катастрофы некуда. Об этом сообщает «Lenta.ru».
По словам Сычева, даже если человечество построит корабли и долетит, выжить на Марсе не получится. Для этого нужна полностью замкнутая биосфера — чтобы воздух, вода и еда крутились внутри, не требуя подпитки с Земли. Таких технологий у нас нет. Первые марсиане будут полностью зависеть от поставок с родной планеты. А если на Земле случился апокалипсис, то грузы лететь не будут. Значит, колонисты просто умрут.
Вторая проблема — радиация. На Марсе нет магнитного поля, защищающего от космических лучей. Ученый обращает внимание на вторичную радиацию — она возникает, когда частицы высоких энергий бьют в грунт и вызывают ядерные реакции. Надежной защиты от этого пока нет. Даже построив подземные убежища, люди будут облучаться.
