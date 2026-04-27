Школьный аттестат за решеткой: в подмосковном СИЗО-6 осужденный досрочно окончил школу

Образование не знает границ, даже если они из колючей проволоки. В следственном изоляторе Коломны осужденный получил аттестат государственного образца, доказав, что исправление возможно через знания, пишет REGIONS .

Экзамены под конвоем

В СИЗО-6 ГУФСИН России по Московской области прошло знаковое событие — вручение аттестата о полном среднем общем образовании. Выпускником стал осужденный из отряда хозяйственного обслуживания. Свое обучение он проходил в коломенской школе № 12, которая работает с «непростыми» учениками в очно-заочном формате прямо на территории учреждения.

Процесс получения знаний здесь максимально приближен к гражданским стандартам. Прежде чем взять в руки документ, мужчина прошел государственные выпускные экзамены (ГВЭ). Испытания проводились в специально оборудованной аудитории под строгим надзором государственной экзаменационной комиссии.

Равные права на знания

Согласно российскому законодательству, все лица в местах лишения свободы в возрасте до 30 лет имеют право и условия для получения образования — от основного общего до высшего. Герой этой истории проявил особое усердие, сдав итоговые тесты досрочно.

Документ установленного государственного образца вручали в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие начальник СИЗО-6 Андрей Бойко и его заместитель Наталья Аксиотис. В ведомстве подчеркивают: такой аттестат ничем не отличается от тех, что получают выпускники обычных школ, что дает человеку реальный шанс на успешную социализацию после освобождения.