В Балашихе взяли на контроль установление причин пожара в автосервисе с тремя погибшими

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара в автосервисе, в результате которого погибли три человека, инцидент произошел утром в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Возгорание произошло в здании автосервиса в микрорайоне Никольско-Архангельский, пожар был оперативно ликвидирован на площади 20 кв. м. Ари разборе завалов обнаружены тела троих мужчин. Действия правоохранительных органов и экстренных служб координировал Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.

Прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации здания автосервиса, а также действиям ответственных должностных лиц и причинам, которые привели к пожару. Она также взяла на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.