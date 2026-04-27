Более 300 заявлений на жилищные сертификаты подали за месяц переселенцы из аварийных домов Подмосковья

Жители Подмосковья из аварийных домов за месяц подали 339 заявлений на получение жилищных сертификатов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Заявления поступили от жителей 27 округов. Сертификаты позволяют гражданам компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете региона.

Подать заявление на получение сертификата можно в муниципальной администрации до 1 июля 2026 года. До 3 августа будет заключено соглашение о выдаче сертификата, а до 1 октября нужно будет оформить договор купли‑продажи нового жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовала новая программа выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.