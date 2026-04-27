XXIII Фестиваль театров малых городов России: Сергиев Посад станет театральной столицей

С 26 мая по 3 июня Сергиев Посад превратится в театральную столицу России: здесь пройдет XXIII Фестиваль театров малых городов. Масштабное событие организует Театр Наций при поддержке Министерства культуры РФ, благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» и правительства Московской области.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в фестивале примут участие 16 творческих коллективов из разных уголков страны — от Татарстана до Ханты‐Мансийского автономного округа. Артисты привезут 10 спектаклей большой формы и 6 спектаклей малой формы.

Эксперты выберут победителей в номинациях «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», а также вручат приз «Надежда». По традиции лауреаты в обеих формах представят свои работы на сцене Театра Наций в столице.

Фестиваль откроется 26 мая гастрольным показом спектакля Театра Наций «Кто боится Вирджинии Вулф?» в постановке Данила Чащина. Завершится фестиваль 3 июня показом документального спектакля «Хочу быть выше» режиссера Арсения Мещерякова, созданного для благотворительного фонда «Жизнь в движении».

