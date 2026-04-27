«Динамо» взбунтовалось против арбитра Карасева

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре ТАСС заявил , что в клубе не хотят, чтобы матчи бело-голубых обслуживал арбитр Сергей Карасев.

Функционер не уточнил причины негативного отношения «Динамо» к одному из сильнейших российских арбитров. Последним матчем с участием «Динамо», на котором работал Карасев, была встреча 26-го тура РПЛ против «Рубина», где москвичи потерпели поражение со счетом 0:1.

Гендиректор «Динамо» признал, что в этом случае причиной поражения стала плохая игра команды, а судейство Карасева на игру не повлияло.

Сообщалось, что Карасев может быть назначен на важнейший для «Динамо» матч финала Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара». Бело-голубые ни на что не претендуют в чемпионате, и успех в Кубке был бы для них спасением сезона.

Матч пройдет 7 мая в Краснодаре. Первая встреча противостояния завершилась нулевой ничьей. Его победитель сыграет в суперфинале Кубка России 24 мая с ЦСКА или «Спартаком».

