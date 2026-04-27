В Каширском городском округе анонсировали проект уникального музея, где о событиях на передовой будут рассказывать сами участники боевых действий. Концепция объединит память о Великой Отечественной войне и современные подвиги героев-земляков, пишет REGIONS .

Живая история от первого лица

Инициаторами создания музея «Ради будущих дней» выступили ветераны боевых действий Александр Караваев (участник СВО) и Александр Конченков (ветеран чеченской кампании) при поддержке профильных общественных организаций. Главной особенностью нового пространства станет участие самих воинов в образовательном процессе. Сопровождать экскурсии и проводить встречи с молодежью будут ветераны СВО, чеченской кампании и других локальных конфликтов. В попечительский совет уже вошли Александр Караваев, Александр Конченков и Виктор Николин.

От Ледового побоища до современности

Экспозиция музея, концепцию которой разработала Светлана Зыкова, разделена на три масштабных тематических блока:

«По страницам Великой Отечественной войны»: личные вещи учителей-фронтовиков Каширского района и артефакты, найденные на полях сражений.

Локальные конфликты и СВО: раздел, посвященный участникам современных боевых действий.

«Воинам посвящается»: стенд, охватывающий все дни воинской славы России — от побед Александра Невского до триумфа 1945 года.

Фонд музея формируется на безвозмездной основе: ветераны, волонтеры и общественники передают в дар документы, фотографии, образцы обмундирования и награды.

Образовательный формат

Для музея уже разработано специальное методическое пособие. Каждое занятие длительностью 70 минут предполагает не просто осмотр витрин, а глубокое погружение: работу с архивными документами и выполнение творческих заданий. План мероприятий также включает празднование 21 дня воинской славы России, что позволит сделать патриотическое воспитание в округе системным и наглядным. В ближайшее время концепция проекта будет представлена администрации округа для реализации.