«Обвал на треть»: эксперт предрек падение цен на новостройки на 30% до конца года

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сделал заявление: до конца 2026 года цены на новостройки рухнут на 30 процентов. Причина — не льготная ипотека и не действия застройщиков, а отсутствие спроса. Люди перестали покупать квартиры в строящихся домах. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эксперт объяснил, что сегодня квадратные метры на этапе котлована стоят на 20–30 процентов дороже готового жилья. Инвесторы потеряли к ним интерес, так как перепродать такой актив без потери денег невозможно. Остались только те, кто платит наличными или берет льготную ипотеку. Но и тех становится все меньше — условия кредитования ужесточаются.

За год продажи строящегося жилья сократились вдвое. Девелоперы, пытаясь спасти ситуацию, начали давать скидки в 15–30 процентов. Но Апрелев уверен: это не поможет. Рынок мертв, и застройщикам придется официально снижать цены. Согласно его прогнозу, к лету новостройки подешевеют на 15 процентов, а к концу года — на треть.

