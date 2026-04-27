Капитальный ремонт Коробовского дома культуры в Шатуре завершен на 65%

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура активно продолжается капитальный ремонт Коробовского дома культуры. По данным пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 65%, а завершить все работы планируют в 2026 году.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», финансируется из бюджета региона и соответствует задачам национального проекта «Семья».

На текущий момент на объекте достигнут заметный прогресс. Фасадные работы выполнены на 95%. Одновременно специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, прокладывают инженерные сети, обустраивают входные группы и монтируют вентиляционное оборудование на кровле. В реализации проекта задействованы 52 квалифицированных специалиста и 2 единицы строительной техники, что позволяет поддерживать высокий темп работ.

После завершения ремонта Коробовский дом культуры оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Это позволит расширить спектр культурных услуг и создать более комфортные условия как для творческих коллективов, так и для посетителей всех возрастов.

