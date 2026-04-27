На мосту через реку Клязьму в Мытищах начали надвижку пролетного строения

В микрорайоне Пирогово городского округа Мытищи продолжаются работы по возведению нового моста через реку Клязьму. Этот инфраструктурный проект — важная часть программы по модернизации местной дорожной сети. Согласно планам, все строительные мероприятия будут завершены уже в I квартале 2028 года, о чем проинформировало Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На текущий момент общая строительная готовность объекта достигла 24%, а по самому мосту показатель еще выше — 43%. На площадке 55 квалифицированных строителей и 6 инженерно‐технических специалистов в тесном взаимодействии с 8 единицами специализированной техники последовательно воплощают проект в жизнь.

Строители успешно завершили сборку 3 из 12 блоков пролетного строения и приступили к ответственному процессу надвижки первого блока. Параллельно специалисты занимаются укрупнительной сборкой металлоконструкций. Одновременно на объекте активно ведется строительство дождевой канализации.

Новый двухполосный мост возводится рядом с уже существующим сооружением, состояние которого давно не отвечает современным требованиям безопасности и пропускной способности. Это решение позволит сохранить транспортное сообщение на период строительства и обеспечит плавный переход к эксплуатации новой переправы.

