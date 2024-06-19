Рязанский медицинский университет вошел в сотню лучших вузов страны

Согласно итогам рейтинга лучших отечественных вузов RAEX-100 в этом году, Рязанский государственный медицинский университет им. Павлова вошел в перечень топ-100 вузов. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что это единственный региональный вуз, включенный в указанный рейтинг. При этом за год он поднялся в нем на четыре строчки – с 70-го на 66-е место.

Отмечается, что в топ-3 ожидаемо вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Московский физико-технический институт.