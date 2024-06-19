Два вуза Подмосковья вошли в топ-100 лучших учебных заведений России

В этом году Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ вошли в топ-100 лучших вузов страны, который составило международное рейтинговое агентство RAEX. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что Коломенский университет поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом и занял 81 место. А Орехово-Зуевский ГГТУ также показал улучшил свою позицию с 84 на 80 место.

Общий балл вуза складывается по трехкомпонентной системе, включающей в себя качество образовательной среды, уровень востребованности выпускников на рынке труда и интенсивность научно-исследовательской работы.

При составлении рейтинга использовались как статистические данные, так и результаты опросов, проведенных среди более чем 130 тыс. респондентов, включая представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей.