Родители школьников в Подмосковье могут подключить к системе «Моя школа» других членов семьи

Родители школьников в Подмосковье могут подключить к региональной информационной системе «Моя школа» других членов семьи. Об этом говорится в сообщении Министерства образования Московской области.

Именно родитель может выбрать, кому и на какой срок дать доступ к системе, какую информацию о ребенке сделать доступной. Это могут быть любые родственники, вовлеченные в учебный процесс ребенка.

«Теперь бабушки, дедушки и другие родственники, которые вовлечены в учебный процесс ребенка, также смогут быть в курсе его оценок и домашних заданий», - рассказал первый зампред областного правительства Илья Бронштейн.

Для подключения членов семьи нужно открыть раздел «Мой паспорт», далее — подраздел «Семья». Там следует нажать кнопку «Добавить доверенного представителя» и заполнить данные. Для присоединения к системе у члена семьи должна иметься учетная запись на сайте госуслуг как минимум среднего уровня.

Чтобы аннулировать права на доступ к информации, нужно зайти в подраздел «Представители».