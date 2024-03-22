Рособрнадзор не станет изменять сроки действия итогов ЕГЭ

В настоящее время результаты ЕГЭ действительны для поступления в вузы следующие четыре года после их получения.

Предложение внести изменение в законодательство предлагала ЛДПР с тем, чтобы исключить из этого периода время прохождения военной службы.

В Рособрнадзоре считают, что чем больше времени прошло с момента сдачи ЕГЭ до поступления в вуз, тем сложнее студенту будет влиться в процесс обучения. В ведомстве отметили, что в настоящее время не получали запросов от участников СВО с просьбой о продлении срока действия результатов ЕГЭ, но не исключили поступления таких запросов в будущем.

Ранее в Госдуме предложили начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за разработку стартапов.