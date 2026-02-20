Россиянам объяснили, когда в русском языке допустимо употреблять слово «кушать»

Вечный спор о том, уместно ли говорить «кушать» вместо «есть», получил новое развитие. Заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Арина Жукова в интервью РИА Новости дала разъяснение по этому поводу.

Согласно словарям русского языка, глагол «кушать» не может свободно употребляться в любых контекстах, в отличие от нейтрального «есть». Его основная функция — этикетная: с помощью «кушать» вежливо или ласково приглашают к еде. Именно поэтому слово так органично звучит в устах мамы или бабушки, заботливо зовущих за стол. Эта семейная, теплая ассоциация закрепилась в языке на долгие годы.

Однако современная разговорная практика вносит свои коррективы. Лингвист отмечает, что сегодня «кушать» все чаще выходит за рамки строгого этикета.

«Есть вероятность, что слово может расширить употребительность в пределах разговорной речи носителей литературного языка, изменив свои стилистические характеристики», — отметила эксперт.

По ее словам, взрослые люди употребляют его, когда говорят о детях («Малыш покушал»), о домашних питомцах («Котик хочет кушать»), а также о приеме лекарств и биодобавок («Нужно покушать таблетки»).

Пока же, если не нарушать строгую норму, лучше использовать «кушать» только в общении с самыми близкими. Во всех остальных случаях лучше говорить «есть».

Ранее сообщалось, что школьникам разрешили использовать слово «гойда» в сочинениях ЕГЭ.