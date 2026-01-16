Школьникам разрешили использовать слово «гойда» в сочинениях ЕГЭ

Слово «гойда» можно использовать в сочинениях по русскому языку в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ), но при условии. Об этом в комментарии ТАСС рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И.Г. Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета Андрей Григорьев.

По его словам, применение этой лексемы допустимо в тексте, но лишь в строго определенном контексте.

Специалист подчеркнул, что в современных словарях слово «гойда» имеет стилистические пометы «разговорное» и «просторечное». Это значит, что его включение в классические экзаменационные работы — сочинения-описания, рассуждения или повествования — будет стилистически неуместным и может привести к снижению оценки.

Однако существует ситуация, когда использование слова становится оправданным: если выпускник в своем тексте рассуждает о популярности интернет-мемов и их влиянии на язык. В таком случае «гойда», будучи ярким примером современного сетевого явления, может быть употреблено в качестве иллюстрации.

Исторически слово «гойда» представляет собой боевой клич опричников времен царя Ивана Грозного. Оно зафиксировано в исторических документах и литературных произведениях, где использовалось как побудительный возглас, призыв к действию.

В современной России это слово пережило второе рождение, превратившись в распространенный интернет-мем после выступления актера Ивана Охлобыстина.

Ранее стало известно, что школьникам запретили использовать слова «окей» и «ок» на ЕГЭ по русскому языку.