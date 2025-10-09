Россиянам объяснили возможность ОГЭ по физкультуре

В Роспотребнадзоре выступили против введения обязательного экзамена по физкультуре для девятиклассников. По мнению ведомства, это не является необходимой мерой. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Инициатива о включении физкультуры в список ОГЭ поступила от Министерства физической культуры и спорта Московской области. Однако в Рособрнадзоре не поддержали эту идею. Там пояснили, что колледжи и техникумы уже имеют право самостоятельно проводить проверку физической подготовки для абитуриентов, поступающих на специальности, где это важно.

Поэтому вводить дополнительный государственный экзамен по этому предмету считают излишним. В надзорной службе также отметили, что вопрос о включении физкультуры в число дисциплин по выбору требует очень внимательного анализа. Необходимо продумать все детали и организационные моменты проведения такого испытания.

Сегодня выпускники девятых классов сдают четыре экзамена. Русский язык и математика являются обязательными. Еще два предмета школьники выбирают самостоятельно из утвержденного перечня, куда входят история, физика, химия и другие дисциплины.

Ранее в России предложили расширить эксперимент с упрощенным ОГЭ.