Школьника выгнали с ЕГЭ из-за умных очков в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре выпускник был удален с ЕГЭ из-за необычного аксессуара. Как сообщил портал aif.ru, причиной стали умные очки, надетые на ученике.

По информации издания, наблюдатели зафиксировали наличие данного устройства на видеозаписях, сделанных в классе. В результате было принято решение об отстранении школьника от текущей сдачи экзамена, а также о лишении его права на пересдачу в этом году.

Отмечается, что в Хабаровском крае это первый зафиксированный инцидент с использованием смарт-очков на ЕГЭ. Помимо этого, еще пять учеников были исключены из-за попыток использования запрещенных материалов: у троих были обнаружены шпаргалки, написанные на русском языке, а двое пронесли мобильные телефоны на экзамены по литературе и математике.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами.