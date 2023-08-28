Российские Депутаты потребовали объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

Депутаты Государственной Думы РФ направили в Министерство Просвещения РФ запрос с просьбой выяснить, почему из перечня литературы для подготовки к Единому Государственному Экзамену пропало творчество большого количества классических российских писателей, в том числе и Александра Пушкина. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на письмо от депутатов, адресованное министру просвещения страны Сергею Кравцова.