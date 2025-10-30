Российские школьники все чаще учатся ради собственных целей

Современные российские школьники все меньше ориентируются на требования родителей и все больше — на личные амбиции и представление о будущем. К таким выводам пришло исследование образовательной платформы «Умскул», проанализировавшее мотивацию учащихся, пишет « Газета.ru ».

Оказалось, что главными стимулами к усердной учебе для подростков стали: стремление получить высокие баллы на экзаменах (64 %), желание доказать себе собственные возможности (57 %), нацеленность на поступление в вуз мечты (52 %) и построение перспективной карьеры с достойным доходом (50 %). При этом лишь 16 % школьников в целом учитывают ожидания родителей, а если смотреть по классам — цифры еще заметнее: 17 % девятиклассников, 8 % десятиклассников и 18 % одиннадцатиклассников.

Несмотря на внутреннюю мотивацию, многие старшеклассники сталкиваются с факторами, подрывающими желание учиться. Наиболее ощутимы перегрузка и эмоциональное выгорание (72 %), отсутствие видимого прогресса (50 %), рутина (34 %) и давление со стороны взрослых (24 %).

Экзамены остаются ключевым ориентиром: 72 % учащихся уже в начале года испытывают тревогу из‑за предстоящих испытаний, а 62 % считают высокие баллы главным приоритетом, поскольку от них зависит поступление. При этом 30 % признают важность результатов ЕГЭ, но не готовы добиваться их любой ценой.

Примечательно, что старшеклассники все чаще ставят баллы ЕГЭ выше оценок в аттестате: так считают 43 % десятиклассников и 59 % одиннадцатиклассников. Лишь 0,8 % опрошенных отдают приоритет медали или аттестату, а 44 % полагают, что экзамены и оценки в аттестате одинаково важны.

Готовность жертвовать досугом ради учебы тоже говорит о серьезности намерений: 56 % школьников готовы отказаться от игр и сериалов, а 41 % — сократить время в соцсетях. Даже усталость (которую отмечают 24 % девятиклассников, 28 % десятиклассников и 25 % одиннадцатиклассников) не снижает решимости взять ответственность за собственное будущее — поступить в желаемый вуз, построить карьеру и обрести финансовую независимость.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.