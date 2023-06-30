Российские вузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам, участвовавшим в СВО

Российские вузы предоставят льготы для абитуриентов, принимавших участие в СВО, следует из документа Минобрнауки РФ.

Те, кто проходил военную службу в качестве добровольца, при поступлении в вуз могут получить до 10 дополнительных баллов.

В этом случае будет задействован пункт 33 Порядка приема в вузы, согласно которому дополнительные баллы начисляются абитуриентам за различные индивидуальные достижения.

Прежде по этому пункту бонусные баллы добавлялись за выдающиеся спортивные успехи, победы на олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др.